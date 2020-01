Ninel Conde da contundente respuesta a los que se burlan de su aspecto físico

Ninel Conde es considerada una de las más bellas sex symbol de latinoamerica, y es que la mexicana ha sabido conquistar a su legión de seguidores gracias a su desbordante carisma y despampanante belleza. Sin embargo, las últimas fotografías que la cantante de 43 años comparte en sus redes sociales, han provocado las burlas y comentarios negativos por parte de los cibernautas, quienes afirman que su imagen ha sido moldeada por el bisturí.

El último video de Ninel Conde, en el que promociona su visita al programa azteca “Suelta la sopa”, desató una ola de burlas y duros comentarios hacia el aspecto de su rostro, que según los usuarios, está “deformado por exceso de botox”. “Qué rara luce”, “se te pasó la mano con el botox", “Increíble cambio en su cara”, se leía en los comentarios, donde también compararon a la actriz con Lyn May, La Tigresa y calamardo guapo de Bob Esponja.

Ninel Conde no se quedó de brazos cruzados y salió al frente para terminar con los rumores sobre los presuntos retoques estéticos a los que se habría sometido. “Resulta que ahora para variar están diciendo que qué me hice en la cara... como yo estoy trabajando no tengo mucho tiempo de estar viendo lo que dicen”, dijo al inicio del video que transmitió en Instagram.

Ninel Conde causó revuelo con el aspecto de su rostro

La ex figura de “Rebelde” explicó que cuando grabó el clip en cuestión, se encontraba en medio de un tratamiento con cortisona y esto la hacía lucir hinchada. “Estoy bien, no tengo nada, me pidieron un video para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar”, señaló Ninel.

La figura mexicana lamentó que se emitan tantos comentarios negativos y aconsejó a sus seguidores que provechen mejor su tiempo. " Que lamentable que un día después estén los haters y si me hubiera hecho qué, es mi cara. Algún día si yo quiero me voy a hacer porque es mi cuerpo, es mi cara y es lo que a mí se me da la gana. Pero lo triste es cómo lo usan para destruir”, sentenció.