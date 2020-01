Nick Carter, uno de los integrantes más cotizados de la banda juvenil Backstreet Boys en los 90’, celebra hoy, 28 de enero, un año más de vida: 40 en total. No obstante, no todo es euforia. Su hermano Aaron Carter lo acusó hace unos meses de ser un violador en potencia.

El onomástico de Nick Carter es eclipsado por la tensa relación familiar que tiene con Aaron Carter, quien no solo acusó al primero, sino que también denunció que fue abusado sexualmente desde los 10 años por su gemela, Leslie Carter.

¿Quién denunció por violación sexual a Nick Carter?

Todo empezó en noviembre de 2017. La cantante Melissa Schuman, de 34 años, denunció a través de su blog personal a Nick Carter de haberla abusado sexualmente en una reunión en el departamento del integrante de los Backstreet Boys.

El caso de violación se produjo cuando ella tenía 18 y él, 22. Schuman, según cuenta, fue invitado a formalizar un romance con el vocalista con fines mediáticos, pero se negó porque tenía novio.

Días después, cuenta, aceptó una cita de Nick, junto a un amigo, a una reunión en su departamento en Santa Mónica (California, Estados Unidos). Estuvieron bebiendo varios tipos de brebajes y él, confiesa, la besó hasta, cuando ya estaba bajo los efectos del alcohol, obligarle a que le practique sexo oral en el baño. Al final, aseguró que la violó en su habitación.

Schuman terminó consternada y traumatizada por el siniestro capítulo. Cuando lo denunció con su abogado, este le dijo que el cantante tenía un equipo legal muy poderoso y que debería repensarlo. Aún así lo acusó. Lo que más le dolió, se lee en su testimonio, fue que nunca había tenido relaciones sexuales y que estaba esperando hasta el matrimonio.

¿Qué tiene que ver Aaron Carter con el caso?

Cuando la denuncia de Schuman fue desestimada, Aaron Carter, quien ya era conocido por sus polémicos antecedentes, salió a declarar en contra de su hermano Nick, razón por la cual fue llevado hasta el juzgado, lugar donde perdió la batalla legal y lo sentenciaron a no portar armas y a no acercarse por un año a sus hermanos.

“Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Sus mentiras me han roto el corazón”, dijo Aaron, quien inmediatamente, como declaración de guerra, compartió una foto con Schuman en su cuenta de Instagram.