Elsa Pataky sobre el tatuaje que se hizo con Miley Cyrus: “No me arrepiento”

La actriz española Elsa Pataky solía ser muy unida a la cantante Miley Cyrus, pues ambas estaban casadas con los hermanos Chris Hemsworth y Liam Hemsworth. Durante los años que duró el matrimonio de la ex ‘chica Disney’ con el hermano menor del popular “Thor”, ambas mujeres formaron una estrecha amistad, hasta el punto de hacerse un tatuaje que simboliza también su lazo con los australianos.

Ahora que Miley cyrus rompió todo tipo de vínculo con la familia Hemsworth tras su polémico divorcio con el protagonista de “Los juegos del hambre”, Elsa Pataky habló sobre el símbolo en su piel, mismo que tiene la ex “Hanna Montana”. Se trata de una ola de mar al estilo minimalista, recordemos que el mar es un elemento de mucha importancia para Chris y Liam, ambos son aficionados a practicar surf.

“No me arrepiento de ningún tatuaje. Son símbolos, me encanta tenerlos y me recuerdan momentos”., respondió Elsa Pataky cuando le preguntaron si se arrepentía de la tinta en su piel. De esta forma, la española deja claro que pese a mostrarse en desacuerdo con las acciones de Miley Cyrus al separarse de su cuñado Liam Hemsworth, guarda los buenos recuerdos sin rencores.

Tatuajes de Miley Cyrus y Elsa Pataky

Cabe señalar que hace algunas semanas, la actriz causó revuelo al pronunciarse sobre la situación que viene atravesando el hermano menor de su esposo, luego de su divorcio. “Mi cuñado, bueno... Después de una relación a la que has dedicado diez años, pues está chafado. Pero lo lleva bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor, creo que se merece mucho más”, señaló.

Miley Cyrus y Elsa Pataky solían ser muy cercanas antes de la ruptura entre la cantante y el menor de los Hemsworth

“La familia es donde siempre te resguardas. Además, con su hermano es uña y carne y ahí ha estado para darle toda la fuerza que necesitaba”, contó sobre la temporada que pasó con ellos en su casa de Australia, para alejarse de la prensa y todo aquello que le recuerde a la intérprete de “Wrecking Ball”.