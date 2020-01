Meghan Markle y el príncipe Harry aún siguen dando de qué hablar tras renunciar a la familia real británica y desatar una verdadera polémica.

El primero en pronunciarse sobre este acontecimiento fue el hijo menor de Lady Di, quien dejó en claro que el alejamiento de la realeza fue algo que ya tuvo pensado.

“La decisión que hice por mi esposa y por mí no la hice a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones y sé que no siempre lo he hecho bien pero realmente no había otra opción. Lo que quiero dejar claro es que no estamos huyendo”, comentó el príncipe Harry durante una cena benéfica que tuvo lugar en Londres.

Ahora, le toca el turno de Meghan Markle, quien romperá su silencio en el programa de Ellen DeGeneres.

Según reveló The Sun, la popular presentadora estadounidense, que conduce ‘The Ellen DeGeneres show’ desde 2003 y es uno de los espacios más sintonizados, consiguió en exclusiva la entrevista con la duquesa de Sussex, tan solo unas semanas de anunciar su alejamiento a la realeza. El mismo medio también señaló que la conductora se encuentra sumamente “emocionada” por conversar con la exactriz.

¿Por qué Meghan Markle aceptó la entrevista con Ellen DeGeneres?

Las primeras informaciones señalaron a Ophra Winfrey como la indicaba para abordar a Meghan Markle. Sin embargo, la duquesa de Sussex se animó por Ellen DeGeneres.

Según resaltan algunos medios, la exactriz y la presentadora son muy buenas amigas. En alguna oportunidad, Ellen salió en defensa de Meghan y el príncipe Harry, cuando fueron blanco de duras críticas por un lujoso viaje a Ibiza.

"Tienen los pies en la tierra y son las personas más compasivas. Imaginen ser atacados por todo lo que haces, cuando todo lo que intentas hacer es mejorar el mundo”, señaló la presentadora en Instagram.