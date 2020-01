Mauricio Clark afirma que se curó de la homosexualidad con exorcismos

Después de haber asegurado hace dos años que se encontraba acercándose a la religión para dejar atrás su atracción por las personas de su mismo sexo y su consumo, el experiodista Mauricio Clark nuevamente está dando de qué hablar a raíz de sus nuevas declaraciones sobre su homosexualidad. En una reciente entrevista para un medio local de México, el ex conductor de Televisa contó sobre el proceso que vivió para dejar atrás su tendencia homosexual y las drogas a pesar de las recaídas y las burlas de la gente.

Al ser consultado por las crisis que pudo atravesar en su rehabilitación dijo que, estar encerrado en una habitación oscura sin poder parar, es de las cosas que no le desea a nadie. Sin embargo, su familia espiritual fueron los que lo levantaron con trabajo de exorcismo. “Son oraciones de liberación. En mi pasado le serví a varios demonios, y cuando quieres seguir el camino de la luz, no te dejan ir tan fácil”.

Ante la confesión de haber atravesado por métodos espiritistas, él reveló que “no es como en las películas, pero sí es muy fuerte; estás viendo al demonio frente a ti; estás en una batalla espiritual”. Además reveló cómo fueron son caídas antes de acercase a Dios.

Mauricio Clark: “tuve tropiezos, no sólo de droga, también en mi atracción por los hombres". (FOTO: Twitter)

“Tuve tropiezos, no sólo de droga, también en mi atracción por los hombres; cuando menos imaginé, estaba masturbándome con pornografía gay. Gracias a Dios sigo casto, no he tenido un acompañante sexual, aunque he estado tentado, expresó”.

Además, hace unos días anunció en su cuenta de Twitter que cambiaría su nombre para olvidar al viejo Mauricio y reconciliarse con su progenitor. “A partir de hoy, de manera personal y pública, mi nuevo nombre será Franco Clark. Por vez primera le daré el lugar y el respeto a mi padre terrenal, Fausto Franco, pues tanto le odié que jamás quise identificarme con él”, expresó.

Durante la plática habló del motivo por el cual odiaba mucho a su padre. “Siempre dijo que yo no podía estar frente a una cámara porque no era güerito de ojos verdes. Mi relación con él siempre fue complicada; además de que nunca se ha interesado en mí”.

Finalmente, contó que pronto volverá a la televisión bajo la conducción de un noticiario y se encuentra muy agradecido con ello.