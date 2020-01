¡En la mira! Magaly Medina empezó su programa del lunes 27 con una dura acusación. Según la periodista, desde hace algún tiempo viene recibiendo amenazas contra su vida, que habrían empezado desde que comenzó a emitir sus ‘ampays’ a futbolistas peruanos.

Ante el preocupante momento que vive la conductora de “Magaly TV, La Firme”, miles de personas se han solidarizado con la ‘urraca’, entre ellas Lourdes Sacín, con quien ha protagonizado ‘dimes y diretes’.

Para Lourdes Sacín, dichas amenazas vienen por parte de los seleccionados peruanos, a quienes criticó duramente. “Magaly, como todos saben, no es santa de mi devoción, pero de ahí a mandar a hacerle daño o contratar marcas para atentar contra su vida ya son niveles mayores. Es obvio que eso viene a raíz de sus ampays a futbolistas, y sinceramente qué vergüenza la clase de algunos futbolistas que tenemos, sin ningún valor moral que respete la vida humana”, expresó en Facebook.

“Pagar a alguien o, como según parece, llegar al punto de contratar venecos para amedrentar a Magaly es lo más bajo y delincuencial que he visto en la carrera periodística”, añadió la también periodista.

Lourdes Sacín aseguró que si alguien tiene algo en contra de Medina, lo mejor es que lo vean por la vía judicial, en vez de actuar como delincuentes.

“Si no te parece lo que hace o dice Magaly existen métodos legales para pelear. Peleen en tribunales, pero no se puede llegar a un nivel tan bajo de pagar para hacer daño. Así algunas veces me hayan incomodado sus declaraciones sobre mí, no apoyaría jamás ese tipo de actos, así que en este caso sí me solidarizo con la denuncia pública que ha hecho”, expresó Sacín en Facebook.

Finalmente expresó su deseo de que los malos extranjeros se regresen a su país. “Ojalá, como ha dicho la policía, desaparezan estas lacras que están llenando el Perú de aún más delincuencia”

Magaly Medina hace denuncia pública

La conductora de “Magaly tv, la firme” aseguró que el lunes 27 de enero se percató de que un grupo de ‘marcas’ se encuentra vigilando su casa. Ella se dio cuenta gracias a las cámaras de seguridad de su domicilio.

"Esta tarde (del lunes) yo he tenido en mi casa un hecho que creo que ya pasó de claro, a claro oscuro. Estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad de mi domicilio privado, a la hora que mi auto ha salido por mi cochera, uno de los seguridad de la casa está afuera, se va el carro e inmediatamente un carro blanco que estaba estacionado en el parque frente a mi casa se ha acercado hasta la puerta de mi domicilio y han bajado tres personas con pinta delincuencial”, señaló Magaly Medina en ATV.