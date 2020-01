Lizbeth Rodríguez confiesa que quiere aumentarse el busto y la comparan con Sabrina Sabrok

Lizbeth Rodríguez se caracteriza por su carácter desinhibido y su soltura al hablar sobre los temas que algunas figuras tratan de evitar. La popular ex 'chica Badabun" apareció en un video viralizado en las redes sociales, donde confiesa que tiene la intención de aumentar el tamaño de sus senos, mostrando algunos implantes junto a sus amigas, en el consultorio del cirujano.

“Amigos, miren nada mas esta preciosura que me voy a poner aquí”, se oye decir a Lizbeth Rodríguez en el clip publicado en Twiter. Momentos después, la influencer consulta a sus amigas si debería colocarse los implantes. “¿Qué onda amigas, me lo pongo o no me lo pongo?”, preguntó desatando las risas de sus amistades, quienes bromearon afirmando que están “muy chiquitos”.

Cabe señalar que la influencer mexicana ya se ha sometido a una cirugía estética para aumentar el tamaño de sus senos, proceso que contó sin tapujos y fiel a su estilo a través de su canal de Youtube.

“Toda mi vida me han gustado las boobies grandes y siempre he soñado con ser una talla C o D así que... qué más da. Eso es algo que siempre he querido hacer, hay muchas personas que satanizan las cirugías pero si nos detenemos a pensar en todas estas personas que están o no de acuerdo, vamos a vivir siempre inconformes con nuestro cuerpo”, señaló Lizbeth Rodríguez en Youtube.

Los cibernautas no tardaron en reaccionar a la confesión de la chica de “Exponiendo infieles” y al imaginar cómo quedaría con su nuevo aumento de senos, la compararon con la actriz de cine para adultos, Sabrina Sabrok.