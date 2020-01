Kim Kardashian y Cher trabajan juntas en nuevo proyecto

Kim Kardashian es una de las celebridades que más fama posee en la industria del entretenimiento. Sin embargo y a pesar que ella es una mujer reconocida, también tiene ídolos y se muere por conocer o trabajar con ellos, como el caso de Cher.

El sueño de la hermana Kylie Jenner se acaba de cumplir, pues ambas famosas fueron vistas mientras paseaban por las calles de Los Ángles. Sin embargo, la salida no fue por algo casual, pues estas dos celebridades participaron de una sesión de fotos, según reportaron varios portales.

Kim Kardashian y Cher fueron captadas juntas en Los Ángeles.

En el video, que ya se hizo viral por Twitter, Kim Kardashian y Cher lucieron vestimenta negra y extravagantes cabelleras negras. Además, se las vio subiendo a unas motocicletas.

Hasta el momento no se sabe de qué se trata el proyecto, pues ninguna ha compartido el encuentro en redes sociales.

Cher es una reconocida cantante.

Kim Kardashian se disfrazó de Cher

En mayo de 2018, Kim Kardashian se disfrazó de Cher para asistir al concierto de la cantante en Las Vegas. Todo sucedió cuando la influencer y unas amigas se fueron de fiesta y no dudaron en asistir a una de las presentaciones de la veterana intérprete.

A Kim Kardashian le encanta disfrazarse de Cher.

Kim Kardashian siempre dejó claro su gran admiración por Cher y no se le ocurrió mejor idea que honrarla de esta manera. Las imágenes fueron trasmitidas por el reality “Keeping up with the Kardashian”, donde se vio a la celebridad esperando a la cantante.

El encuentro entre ambas fue muy emocionante y Kim no dudó en decirle lo mucho que la admiraba.