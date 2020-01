Kim Kardashian enfrenta demanda de paparazzi por infringir derechos de autor

Kim Kardashian nuevamente está envuelta en un escándalo legal. La empresaria viene siendo demandada por un fotógrafo, quien la acusa de violar los derechos de autor.

Saeed Bolde, paparazzi de las estrellas, presentó ante una corte de Nueva York, una petición de demanda contra la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians”.

PUEDES VER Kim Kardashian asiste a ceremonia religiosa en honor a Kobe Bryant y su hija

Según lo que argumentó el retratista, Kim Kardashian transgedió la ley al publicar una foto de su autoría en su cuenta oficial de Instagram. ¿La manzana de la discordia? Una fotografía en la que se ve a la socialité junto a su esposo Kanye West.

El paparazzi refiere que la ‘infuencer’ editó la foto quitándole la saturación de color. Sin embargo, este material ya había sido registrado ante la oficina de derechos de autor de los Estados Unidos, por lo que su uso se encontraba restringido para el medio público.

Kanye West y Kim Kardashian

Bolde indicó en su demanda que la imagen logró recaudar en Instagram más de 2.2 millones de ‘Me Gusta’ y que la estrella de ascendencia armenia “no licenció la imagen y no tenía permiso ni consentimiento para publicarla”. Por esta razón, el fotógrafo pide una compensación por los daños y las ganancias que la imagen proporcionó a la segunda hija del clan Kardashian.

PUEDES VER Kim Kardashian comparte en Instagram la última travesura de sus hijos

Ante esta situación, diversos medios americanos intentaron ubicar a un representante de la empresaria. Sin embargo, este se negó a hacer declaraciones sobre el asunto.

De esta manera, Kim Kardashian se unió a la lista de artistas que han experimentado batallas legales contra paparazzis. Estrellas como Katy Perry, Ariana Grande, Justin Bieber y Gigi Hadid también recibieron demandas parecidas.