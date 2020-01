Kendall Jenner se encuentra en el ojo de la tormenta tras la circulación de unas fotos donde aparece paseando a su perro de raza Dóberman. La top model se volvió blanco de duros comentarios en redes sociales.

La hermana de Kim Kardashian vuelve al punto de la controversia, en esta oportunidad, por un supuesto caso de maltrato animal. Resulta que la joven salió con su mascota y unos amigos a dar una caminata por un parque de Los Ángeles y fue en ese momento que los curiosos aprovecharon en tomarle fotos.

Las imágenes se volvieron virales en Twitter e Instagram, pues en ellas se vio a Kendall Jenner paseando a su perro con un collar de castigo, según señalan los usuarios en redes.

Dicho objeto que lleva picos de metal como púas se usa para frenar a los perros y entrenarlos.

“Kendall Jenner ha sido criticada por los amantes de los animales por usar un collar de perro 'cruel0 que corre el riesgo de ‘dolor y sufrimiento’. Las organizaciones benéficas de animales han instado a los dueños de perros a no usarlos, alegando que corren el riesgo de ‘lesiones, dolor y sufrimiento’ a las mascotas”, comenta una joven en Twitter, adjuntando la foto viral.

Cabe mencionar que diferentes portales han resaltado el supuesto maltrato animal. Kendall Jenner no se ha pronunciado hasta el momento.

Kendall Jenner: seguidores defienden a la modelo

A través de Twitter, algunos fans de Kendall Jenner restaron importancia a la acusación, alegando que dicho collar no daña al perro.

“Uso ese tipo de collares y no lastiman a los animales. Estos collares tienen algo especial para no lastimar a los animales”, “¿Por qué todos se preocupan por el collar? El perro de la foto no está sufriendo, es un collar de entrenamiento pero no para ese tipo de trabajo, pero lo que he visto es que el perro también está usando un collar electrónico, este le da al perro disparos eléctricos cuando ladra o el dueño quiere”, “Todo les molesta, pongan su queja en la fábrica”, son algunos mensajes que se leen.