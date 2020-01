Karen Schwarz rompió en llanto al dirigirse a Jazmín Pinedo, quien habría desistido de trabajar en “Mujeres al mando”. La conductora de televisión fue consolada por su compañera Cathy Sáenz.

EL pasado lunes, la popular ‘Chinita’ se presentó como la nueva figura de “Esto es guerra”, pese a que en Latina se promocionaba su regreso.

Las conductoras de “Mujeres al mando” lamentaron la abrupta salida de la exchica reality, pero fue Karen Schwarz, quien se quebró al enviar su mensaje.

Descartó tener una enemistad con Pinedo. “Me da mucha pena que Jazmín ya no sea parte de ‘Mujeres al mando’, en la televisión todo el mundo inventa, y nosotras dos quisimos conocernos”, inició.

“No sabía que te ibas a ir, para mí ha sido un baldazo de agua fría, siento mucho dolor. Yo sí te voy a extrañar”, confesó Karen Schwarz al borde del llanto.

Luego, Cathy Sáenz se acercó a ella para prometer que todo el equipo del programa la compañará, por lo que no debería sentirse sola.

Cathy Sáenz consoló a Karen Schwarz

La exproductora de “Esto es guerra”, Cathy Sáenz, tuvo emotivas palabras para su compañera. “Tienes una persona a tu lado que no te va a abandonar, yo te prometo que voy a dar todo lo que esté en mis manos para que te sientas bien, para que no te sientas desprotegida no te sientas sola, se que es complicado, pero solo te pido que confíes”, expresó.