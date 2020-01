Michelle Soifer ahora quiere hacer las paces con Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo causó revuelo en el programa de “Esto es Guerra” tras ser presentada como la nueva compañera de Gian Piero Díaz y haber dejado “Mujeres al Mando” para ser parte de América Televisión.

La expareja de Gino Assereto causó distintas reacciones por parte de algunos de los integrantes del reality juvenil, en especial en Michelle Soifer quien no fue ajena a la incorporación de la presentadora de televisión.

Michelle Soifer y Gian Piero Díaz

Michelle Soifer se refirió sobre la exconductora de “Mujeres al Mando”. “Después de tantos años me vengo a encontrar con Jazmín y quiero dejar varios puntos claros. Mañana (este martes 28), que hay un poco más de tiempo, vamos a hacerlo”, dijo la competidora.

Jazmín Pinedo

Aseguró, además, que no desea tener más rencillas Jazmín Pinedo. “En realidad traté de ubicarla en algunas oportunidades, pero no se logró. De todas formas quiero que sepan que me siento contenta y tranquila, creo que ella también", explicó. "Me gusta saber que estamos regresando los que iniciamos el programa”, afirmó en el programa en vivo.

Ante estas palabras, Gian Piero Díaz se acercó a la famosa ‘Chinita’ para consultarle si tenía algún problema con las palabras mencionadas por parte de la expareja de Kevin Blow.

Jazmín Pinedo y Gian Piedo Díaz

A lo cual, la nueva figura de América televisión no dudó en responder. “Yo no sé qué tantas cosas se tengan que aclarar, pero yo no tengo ningún problema en conversar”.