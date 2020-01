Empezó la nueva temporada de “Esto es guerra” con un nuevo nombre “EEG 2020 El siguiente nivel” y sorprendió a todos con la presentación de su nueva conductora, Jazmín Pinedo agradeció por permitirle dormar parte del programa.

“Me gustaría primero agradecer a Dios porque estoy segura de que yo me encuentro el día de hoy, en todos los sentidos de mi vida, en este momento gracias a él porque ha sabido guiarme de la forma correcta y me ha empujado siempre hacia el camino adecuado para mi crecimiento, no solamente profesional, también como persona. Además, quisiera agregar que estoy recontra contenta también de poder tener nuevamente la oportunidad de compartir la conducción con un capo como lo es Gian Piero Díaz. Eso sí, tengo que decir que a pesar del cariño, respeto y aprecio que te tengo, no te la voy a dejar tan fácil”, dijo Jazmín Pinedo

Además, se presentó a los 'Guerreros’ y 'Combatientes’ que integrarán la temporada 2020. Primero presentaron a los participantes que formaron parte de la temporada pasada y que también estarán en esta nueva edición. Entre ellos está: Tepha Loza, Hugo García, Luciana Fuster y Rosangela Espinoza

Tras ello Gian Piero Díaz sorprendió presentando a los rostros que regresan al programa: Gino Pesaressi, Gino Assereto y Michelle Soifer