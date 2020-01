Luego de su controversial y mediática separación, Irina Shayk por fin se decidió a comentar públicamente algunos detalles de su ruptura sentimental con Bradley Cooper. La modelo recientemente se convirtió en la portada de la revista British Vogue y en una entrevista con el medio rompió su silencio.

La pareja permaneció junta por cuatro años y fruto de su romance nació Lea De Seine Shayk Cooper, de dos años de edad. A pesar que ambos compartían una de las relaciones más estables del medio artístico, comunicaron su ruptura a mediados del 2019, luego de una gran cantidad de rumores que señalaban un posible amorío entre el actor y su coprotagonista en “Nace Una Estrella”, Lady Gaga.

Luego del fin de la relación, la expareja tuvo que reunirse en un aeropuerto para el traspaso de la pequeña. Sin embargo, trascendió que el momento resultó siendo un poco incómodo para los artistas.

“Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tu ofreces lo mejor y peor de ti. Es así como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen por qué ser una gran pareja”, expresó Irina Shayk durante la conversación.

Además, también expresó que luego de la prolongada relación, necesitó un tiempo para adaptarse a su nueva situación sentimental. “En cualquier caso, hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin Bradley es un terreno totalmente nuevo para mi”, indicó la modelo de 34 años.

Del mismo modo, se atrevió a hablar sobre su reciente etapa como madre separada y las dificultades de balancear el trabajo con su vida personal. “Es muy complicado encontrar el equilibrio entre ser una madre soltera y ser una mujer trabajadora que se gana la vida”.

“Creéme, todavía hay días en los que me levanto pensando en que no sé que hacer porque creo que me estoy haciendo pedazos”, finalizó Irina Shayk.