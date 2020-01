Novia de Guty Carrera deja contundente mensaje a quienes buscan quebrar su relación

Tras la participación de Guty Carrera en “El valor de la verdad” y la inesperada revelación del modelo por intentar suicidarse, muchos usuarios en las redes sociales tomaron con son de burla este delicado caso.

Por tal motivo, Brenda Zambrano -la actual novia del ‘Potro’-, se pronunció en Instagram con una actitud molesta, debido a que viene recibiendo comentarios ofensivos contra ella y el peruano.

Brenda Zambarano

A través de sus historias, la mexicana dejó un fuerte mensaje a los cibernautas peruanas que vienen realizándole este tipo de comentarios en sus videos de Youtube.

“Las chicas que me siguen de Perú, que han estado comentando mis fotos y mandando mensajitos, muchísimas gracias por preocuparse pero quiero aclararles algo. Si no tienen nada qué comentar, porque me están diciendo ‘cuídate de Guty si nos abes el historial’. Todo lo sé por internet”, sostuvo Brenda Zambrano.

Guty Carrera en "El Valor de la Verdad" Foto: captura

"No necesito que me estén comentando tonterías porque lo único que van a causar es que él y yo nos burlemos de ustedes y las bloquee. Son comentarios que no vienen al caso", agregó.

Así también, defendió su relación con Guty Carrera e indicó que nada ni nadie podrá interrumpir su relación con el modelo peruano.

“Con él vivo una relación bien bonita y dejen de tirar veneno en mi relación porque no van a generar ningún efecto. No me enojaré con él ni lo voy a dejar, y punto”, añadió.

Como se recuerda, el año pasado se dio a conocer la relación de Guty Carrera y la mexicana Brenda Zambrano. En varias oportunidades fueron captados en actitudes cariñosas en las playas de la región latina.