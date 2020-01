Galilea Montijo admitió que, junto a su esposo Fernando Reina, han pensado en tener una niña. En el 2012, se convirtió en madre, a los 39 años, de su primogénito y único hijo, Mateo.

La familia que ha conformado Montijo con el empresario incluye tanto a Mateo como a los dos hijos de Reina. Por eso, la ilusión de tener una princesa está todavía latente.

“Hace poco me preguntaron que si utilizaría un vientre rentado, y no, aunque sí hemos pensado en la adopción, pero no nos hemos puesto de acuerdo”, detalló la presentadora en entrevista para la revista TV y Novelas.

Galilea comentó que ha recibido advertencias por parte de su médico de cabecera respecto a quedar embarazada, debido a que con sus 46 años podría tener complicaciones y riesgos en el proceso.

“Yo creo que si hubiera comenzado a tener hijos más joven, sí me hubiera aventado como tres”, señaló. Y es que la conductora decidió enrumbar su carrera profesional, que tuvo muchos éxitos, por lo que postergó la maternidad.

Todos son sus hijos

Respecto a los hijos de su esposo, Galilea afirmó que su felicidad es plena al reconocerlo como propios, junto a Mateo.

“La verdad es que ya son tres en mi casa, con los dos hijos de mi marido, que son Alexis y Claudio, que para todos lados andamos juntos. Además, tengo una maravillosa relación con su mamá, y los veo como mío también. Entonces, cuando viajamos somos cinco, así que ya estamos bien”, enfatizó.

Como se puede evidenciar en las redes sociales, Galilea comparte múltiples actividades con los 3 varones, por lo que se comprende que ella y su esposo quieran una niña en su hogar.