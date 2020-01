Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz fueron presentados como los conductores oficiales de “Esto es Guerra”. En la reciente emisión del reality de América Televisión, la exintegrante de “Mujeres al mando” se mostró feliz por su nuevo rol en las instalaciones del canal de Pachacamac.

En una entrevista para un medio local, la ‘chinita’ afirmó que está emocionada con esta nueva oportunidad que se le ha presentado.

“Sí, recién hemos cerrado (domingo 26). Todo ha sido tan rápido, que estuve un poco nerviosa”, reveló Jazmín Pinedo al ser consultada sobre las negociaciones en secreto que mantuvo con los productores de “Esto es Guerra”.

En otro momento, la expresentadora de “Mujeres al mando” descartó que su aceptación haya sido porque Gino Assereto esté laborando en el reality.

“No importa, todo bien… ellos saben por qué firmé, saben cómo soy yo y saben que me gusta, y cuando algo no me gusta, no lo permito”, agregó.

La popular ‘Chinita’ aseguró que su carácter no será un problema en “Esto es Guerra”, pues expresó que ese tema lo manejará a la perfección.

“No, vas a ver que todo va a estar bien. Confía en mí. Sí, todo va a estar bien”, indicó Jazmín Pinedo.

La expareja de Gino Assereto dejó en claro que le emociona mucho volver por la puerta grande a su casa. Además, la conductora señaló que no le sorprendió la propuesta que le hicieron el “Esto es Guerra”.

“No, porque ya en algún momento del año pasado hubo un poco la idea, pero no se presentaba la oportunidad y, bueno, yo tenía contratos... es como siempre digo, es lo que Dios quiere y ahora no tengo contratos, pasó lo de Mathías (Brivio). Entonces como que todo encajó. Yo creo que todo llega en el momento (indicado) y este era el momento”, acotó.

Finalmente, Jazmín Pinedo descartó los rumores de su incomodidad en el matutino de Latina, donde supuestamente no tenía una buena relación con Cathy Sáenz. “No, no, para nada... sí estaba cómoda, pero yo soy intensa ¿no? pues”, aclaró.