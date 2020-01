Diego Chávarri protagoniza penosa escena en presunto estado de ebriedad

Diego Chávarri vuelve a estar en la mira de los medios locales al ser captado en un evidente estado de ebriedad.

Las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” ‘ampayaron’ al futbolista pasado de copas a tempranas horas de la mañana.

PUEDES VER Magaly Medina acusa a círculo de Carlos Zambrano por reglaje a su casa

En las imágenes que mostró Magaly Medina se puede ver a Chávarri, con unos acompañantes, saliendo de una conocida discoteca del sur y subiendo a una camioneta.

Inmediatamente se observa que el vehículo se detiene y se le ve (a Diego Chávarri) bajar del carro y tambalearse por la panamericana hasta llegar a tal punto de vomitar en la calle.

Diego Chávarri es captado en aparente estado de ebriedad Foto: captura

La periodista expresó lo siguiente antes de presentar la nota: “Jugadorazo, a Diego Chávarri lo hemos visto como de verdad no veíamos a ni siquiera a los adolescentes vemos haciendo eso, ni a los que salen de estos affter party. Tan grande y haciendo ese papelón”, mencionó.

Asimismo, la conductora anticipó que habían partes del video que no se iban a transmitir por respeto a los televidentes, por ser imágenes ‘asquerosas’.

“Paraba el carro a cada rato, porque de verdad hay partes asquerosas que ni siquiera he puesto porque eso si es tener etiqueta con el televidente”, finalizó.

Diego Chávarri fue denunciado por agresión por sus exparejas

El futbolista Diego Chávarri fue denunciado, el año pasado, por su expareja la venezolana Yusley Cabrera. Ella acusó al futbolista por maltrato físico y psicológico.

Asimismo, en otra oportunidad, Melissa Klug contó en “El valor de la verdad” que también vivió un episodio de agresión cuando era pareja de Chávarri:

Diego Chávarri Foto: archivo

“ Cuando llego me arranca el celular, me hace una escena de celos y me agarra del cuello arrastrándome hasta una esquina, pero felizmente toqué el timbre de su casa para que alguien salga en mi defensa”, reveló.