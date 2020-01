David Schwimmer propone versión de Friends con elenco afroamericano o asiático

El actor David Schwimmer, quien interpretó a Ross en la exitosa serie Friends, salió al frente de algunas críticas hechas por las nuevas generaciones y que la califican como “homofóbica, machista y sexista”.

Algunas situaciones que ahora cuestionan los televidentes y que tuvieron eco en el diario británico “The Independent”, son por ejemplo que en un capítulo “Chandler” está preocupado de que lo tilden como gay. Asimismo, otro ejemplo es que una vez “Ross ”le pregunta una vez a una niñera si es lesbiana, y además se bromea sobre la contextura física de “Mónica”.

Al respecto Schwimmer dice: "No me importa lo que digan. La verdad, también, es que la serie fue innovadora en su momento por la forma en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo seguro, el matrimonio homosexual y las relaciones. El piloto del programa fue que la esposa de mi personaje lo dejó por una mujer y hubo una boda gay, de mi ex y su esposa, a la que asistí”, dice Schwimmer.

Elenco de Friends en los años noventa.

El actor agrega: “Siento que hoy gran parte del problema en tantas áreas es que muy poco es tomado en contexto. Tienes que mirarlo desde el punto de vista de lo que el programa estaba tratando de hacer en ese momento. Soy la primera persona en decir que tal vez algo era inapropiado o insensible, pero siento que mi barómetro era bastante bueno en ese momento. Ya estaba realmente en sintonia con los problemas sociales y los problemas de igualdad”.

Schwimmer reflexionó sobre las nuevas generaciones y propuso que "tal vez debería haber un ‘Friends’ donde todos son afrodescendientes o todos asiáticos”. También, se justifica diciendo que él era muy consciente de la falta de diversidad en la serie “e hice campaña durante años para que ‘Ross’ saliera con mujeres de color. Una de las primeras novias que tuve en la serie fue una mujer asiática estadounidense, y luego salí con mujeres afroamericanas. Ese fue un impulso muy consciente de mi parte”.