Jazmín Pinedo abandonó “Mujeres al mando”, pero su puesto no quedó vacío. Esta mañana, Cathy Sáenz y Karen Schwarz anunciaron quien sería su reemplazo por esa edición.

Se trata de Daniela Darcourt, la cantante de salsa debutó como conductora de televisión en el magazine de Latina. Según reveló la intérprete de ‘Señor Mentira’, estudió la carrera de comunicaciones, por lo que dejó en claro que no está improvisando.

Además, la salsera es jurado del reality “Yo soy kids" junto a Ricardo Morán y Johanna San Miguel, también a través de Latina. Ante ello, Karen Schwarz le preguntó si le gustaría incursionar en la conducción del programa.

“Sí me gustaría conducir. Soy comunicadora audiovisual, me falta terminar la carrera, pero luego me decidí por el arte. Soy comunicadora no es que me estoy inventando”, expresó Daniela Darcourt.

“La gente piensa que solo me he dedicado al canto, pero a lo largo de mi vida he estudiado muchas cosas, me gustaría demostrarlo”, agregó la intérprete peruana.

Luego, fiel a su estilo, lamentó haberse levantado temprano para estar puntual en “Mujeres al mando”