Billie Eilish, la nueva estrella de la música

Ícono de la generación Z, Billie Eilish es joven incluso para los seguidores de Lana del Rey con la que competía en los Grammy, o para los fans de las veinteañeras Ariana Grande y Dua Lipa. Con 18 años, acaba de convertirse en la única mujer en la historia de la música en llevarse los cuatro premios principales en una noche (y uno más como mejor álbum de pop vocal). Ni Adele ni Lady Gaga. Ningún protagonista del soundtrack millennial logró convencer a ese punto a la Academia de la Grabación.

¿Quién es? La cantante de estilo andrógino, voz suave, que toca el piano y el ukelele, estuvo desde los doce años en concursos de baile, faceta que tuvo que dejar a causa de una lesión. De esta etapa habló en una entrevista para Rolling Stone, en la que confesó que había sufrido de depresión a raíz de la dismorfia corporal. “Es una estrella global por su capacidad para conectar con la angustia adolescente”, reseñaba El País, luego de su concierto en Barcelona.

Antes de llegar a la alfombra roja de los Grammy como nominada en seis categorías, Billie ya cargaba un récord: era la primera artista nacida en el siglo XXI en llegar al número uno de la lista de éxitos de Billboard. Además, su primer disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? tuvo mil millones de reproducciones en Spotify antes de ser lanzado en marzo del 2019.

A Billie Eilish, revistas como Vanity Fair le siguieron los pasos de cerca desde que su sencillo ‘Ocean Eyes’ grabado en su casa se convertía en un hit en el 2017. A fines del 2019 dio una entrevista como autora del álbum más vendido del año. “En aquel entonces pensé que era lo más grande que iba a hacer, y pensé que era lo máximo que alguna vez me reconocieran. Era la mayor cantidad de dinero que tendría”.

El domingo su disco fue elegido álbum del año y ‘Bad guy’, la grabación y canción del año. “Dios, tantas otras canciones se lo merecían... perdón”, dijo, sonriendo y disculpándose una vez más con Ariana Grande. “Por favor, siéntense. ¿Puedo decir que creo que Ariana Grande se lo merece? ‘Thank You, next’ me ayudó a superar m... y creo que se lo merece todo en el mundo. Te quiero”, sostuvo al lado de su hermano, productor y mejor amigo Finneas O’Connell.

Documental y una canción para James Bond

Billie tendrá pronto otro récord: será la más joven en cantar un tema de James Bond cuando la película No Time To Die se estrene a fin de año. Nombrada la mujer del año de Billboard y estrella de Apple Music, la joven de 18 años firmó un acuerdo de US$ 25 millones con Apple TV+ para grabar un documental y conectarse con sus fans.

Afectada del síndrome de Tourette y depresión, la cantante sostiene que está en su mejor momento y espera hablar abiertamente sobre la salud mental. “Simplemente comparto lo que siento que quiero escuchar y creo que la gente es realmente ignorante”, respondió en la alfombra roja. “Creo que la gente piensa que muchas personas más jóvenes no pueden estar molestas por la vida, y creo que eso está muy mal, y quiero enseñarle al mundo... Tienes que hacer lo que es correcto para ti”. Como parte de su sello personal, prometió que revisará el documental. “¡Es mejor que tenga algo que decir sobre lo que contiene y lo que no! Amigo, han filmado algunas cosas que digo, ‘Por favor, no pongas eso allí’, como si yo fuera molesta o lo que sea. Pero sí, lo veré. Lo miraré, seguro. Estoy emocionada”. A Elle De Generes le explicó el porqué no quiso hablar antes de sus problemas. “No es algo diferente. No quería que me etiquetaran, no quería ser algo como ‘Billie Eilish, la artista con Tourette’”.