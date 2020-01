Anuel AA generó todo tipo de reacciones tras compartir un peculiar video desde su cuenta oficial de Instagram. El cantante de reggaetón lució su nuevo look, y por su actitud no estaría nada contento.

En la última publicación del novio del Karol G se pudo ver un corto clip donde el joven artista estuvo a punto de cenar un plato a base de carne, papás fritas, arroz y fréjoles, pero se detuvo para agradecer a Dios por los alimentos.

Anuel AA, Instagram, Karol G

“Dios mío gracias por esta comida y gracias porque yo soy el mejor reguetonero y trapero vivo”, expresó.

Y para terminar su oración, Anuel AA hizo un peculiar pedido a raíz de su nuevo corte de pelo. “Dios mío, por favor, que me crezca el pelo, que me crezca el pelo, Dio mío, por favor, que me crezca el pelo, Dios mío, por favor”, dijo entre risas.

El divertido video no tiene ni 24 horas de publicado y ya cuenta con casi 8 millones de reproducciones en Instagram.

Ante el singular pedido de Anuel AA, Yandel le recomendó usar “shampoo de caballo”. A él, se sumaron cientos de usuarios, quienes no dudaron en dejar sus mensajes.

“Mano ese ¿eres tú?”, “Real hasta la frente”, “Pídele que baje la frente”, “Siempre con la frente en alto”, “Ya tocaba”, “Ponte pelo implantado bro”, “Jajaja lo amo”, “se te ve mejor así”, fueron los comentarios más positivos que le hicieron.

“Se nota su implante de pelo”, “Se hizo un implante” o “Se hizo trasplante de pelo pero faltó la del cerebro”, arremetieron otros seguidores.

¿Anuel AA sufre de calvicie?

El año pasado, una usuaria de Twitter compartió dos fotos de Anuel AA, donde se le vio al cantante con una prominente frente, evidenciado su falta de pelo en dicha zona. Algunos seguidores dedujeron que esa sería la razón por el cual el cantante siempre lucía un extraño flequillo.