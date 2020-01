Ximena Hoyos suele compartir sus momentos de alegría con sus fans en Instagram; sin embargo, esta vez no fue así. ¿El motivo? La actriz tuvo que anunciar el fin de su relación sentimental con Gabriel Subauste.

Luego de tres años, la exestrella de América TV decidió ponerle fin a su historia de amor con Subauste y compartió la noticia en sus redes sociales, para aclarar todo sobre el tema de su ruptura.

“Amigos, por como soy y me caracterizo, una persona súper transparente con ustedes, pero a la vez, me encanta mantener mi vida poro cómo es: privada. Yo sé qué contar y que no porque las redes son arma de doble filo”, expresó la actriz al principio del mensaje en Instagram, donde revelaba la verdad sobre su estatus sentimental.

Ximena Hoyos se pronuncia en Instagram

En su publicación, Ximena Hoyos comentó que, a pesar de haber terminado su romance, le desea lo mejor a su expareja. “Todos merecemos respeto y quiero pedirles que no me pregunten más por Gabriel, mi relación con él terminó y le deseo lo mejor”, señaló.

Sin embargo, se mostró drástica al exigir que no le pregunten más sobre su ruptura, pues prefiere continuar manteniendo su vida privada alejada de los medios. “Espero que respeten mi privacidad y se los comunico para parar con preguntas y especulaciones. Espero me puedan entender, los quiero y gracias”, aseveró Ximena Hoyos en Instagram.

Ximena Hoyos sorprende a fans con el fin de su relación

La separación de Ximena Hoyos y Gabriel Subauste tomó por sorpresa a los seguidores de la actriz debido a que solo unos días la pareja se había mostrado muy feliz durante un viaje a Brasil.

Hace tres años, Ximena Hoyos empezó su historia de amor con el joven, con quien compartía diversas publicaciones en Instagram. Sin embargo, al día de hoy no quedan fotos ni videos del extinto romance.