Rafael González es el nombre del vocalista de la banda ‘Los Recoditos’ que fue agredido a la altura de la nuca por un indigente. El hecho ocurrió cuando González por las calles de un conocido balneario de Sinaloa.

El cantante se encontraba en una transmisión a través de su cuenta personal de Instagram y decidió cantar ‘Es bonito’ para sus seguidores, a pedido de uno de ellos.

Recién había comenzado a interpretar el tema mientras caminaba por el Malecón de Mazatlán cuando de pronto recibió un fuerte golpe en la nuca, propinado por un indigente. El acto obligó al artista a concluir la transmisión.

Minutos más tarde, Rafael volvió a conectarse con sus fans para explicar lo sucedido. Detalló que su atacante había sido detenido por la Policía Turística de Mazatlán, ante quienes expuso su denuncia.

“Me madrearon plebes jajaja un indigente. No entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas, mínimo se ganó su comida adentro. Cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltrato pasa por sus cabezas”, colocó junto a una publicación en Instagram.

Horas después del suceso, González dio a conocer que el golpe le dejó secuelas. Según señalaron los policías locales, el indigente tenía conocimiento de boxeo.

“Yo momentos atrás había visto a una persona, a un indigente, pero nunca me imaginé que el amigo, en su onda, en su rollo, vaya se le botó la canica y me dio un golpe cerca de la nuca. Obviamente por la reacción me saqué de onda y le dije unas palabras”, mencionó.

Sobre el indigente, dijo Rafael, que no cree estuviera drogado, sino solo una persona con problemas.