Rodrigo González otra vez alborotó las redes sociales al compartir una publicación donde expone la supuesta cuenta de Tinder que estaría usando el novio de Xoana González, Javier González.

En la historia de Instagram que compartió el exconductor de “Válgame Dios” se observa una captura de pantalla donde se ve la foto del novio de la modelo argentina, en dicha aplicación.

PUEDES VER Geni Alves denuncia filtración de nuevo video íntimo que viene circulando en redes

En la imagen se lee lo siguiente: “Xoana ¿Tu novio tiene Tinder o le están usurpando la identidad?”, escribió el también conocido ‘Peluchín’. Sin embargo, Xoana González no dudó en responderle al exconductor de “Amor, amor, amor” e inmediatamente compartió unos clips donde le deja un mensaje.

“¿Arruinarme así a mi pareja?, pero sabes, yo confío plenamente en él, aparte yo tengo las claves de todo. Este hombre borró el Tinder desde el primer día”, expresó al inicio del video.

Publicación de Rodrigo González Foto: captura

A continuación, la modelo argentina le preguntó a su novio sobre la veracidad de la publicación de Rodrigo González, y él respondió lo siguiente:

“Sí, eso es cierto, la borré (la aplicación), no la tengo más, no tendría Tinder. Yo tuve y lo desactive del celular, la cuenta debe estar ahí pero no tengo acceso a ella”, aseguró Javier González.

Por otro lado, hace unas semanas, Xoana González acompañó a Renzo Spraggon en “El Valor de la Verdad”. La modelo, luego de escuchar las humillantes declaraciones de su expareja, decidió abandonar el set. La respuesta que dejó sorprendida y dolida a la argentina fue cuando Spraggon aceptó que se había aprovechado de la fama de Xoana.