El recuentro de los exintegrantes de la popular banda ‘RBD’ a finales del 2019 sigue dando de qué hablar. Esta vez, Christopher Uckermann, el actor que dio vida a ‘Diego Bustamante’ en la novela mexicana, se animó a confesar algunos detalles sobre su paso en la producción de Televisa y de la posterior reunió con sus excompañeros.

Años después de la emisión de‘Rebelde’, Christopher Uckermann ya había revelado que el estilo musical de la banda no iba con él. “Si me gusta la música, tal vez no hubiera sido el género que me gustaría cantar, pero, obviamente, disfruté parte del proyecto, fue algo interesante en el momento", explicó el actor en el 2017.

Ahora, ha vuelto a abordar el tema al referirse a la canción que considera como su menos favorita. Y es que el actor de 33 años aseguró que ‘Rebelde’, tema principal de la novela, llegó a saturarlo durante su paso por la producción. “Era lo que escuchabas todos los días con el intro de la telenovela. Regularmente los temas más comerciales no siempre son los que uno le gustan”, agregó.

Por otro lado, también destacó que ‘Sálvame’ es uno de los hits de ‘RBD’ que más le gustan. Al punto que, en repetidas ocasiones, se ha animado a tocarla en sus presentaciones cuando sus seguidores se lo piden.

¿Quién organizó el esperado reencuentro de ‘RBD’?

De acuerdo a Christopher Uckermann, contó que fue uno de los exintegrantes de ‘RBD’ quien organizó el aclamado reencuentro de la banda. “Poncho fue el que nos habló a todos y nos dijo: ‘vénganse, vamos a cenar. Vamos a platicar porque ya algunos tienen hijos’. Entonces dijimos vamos a cotorrear como cuates, sin expectativa alguna de regresar”, expresó a un medio local.