Paolo Guerrero: Magaly Medina rompe su silencio y habla sobre dopaje de futbolista

Magaly Medina se confesó frente a las cámaras de Día D y habló sobre sus tan polémicos “ampays” de su programa “Magaly TV, la firme”. En un reportaje presentado, la periodista no tuvo reparos en revelar las razones en que se enfoca en los futbolistas.

“Yo no lo hago para destruir sus carreras, lo hago porque me parece un mal comportamiento. No lo hago con un afán moralista, ni para tildar a alguien de tramposo, que eso lo diga la gente, su mujer", dijo en un inicio la conductora de televisión.

"Lo entretenido está porque a todos nos gusta ver las debilidades del resto, nos encanta ver que los demás son humanos igual que uno”, agregó Magaly Medina.

Así también, se refirió al enfrentamiento que tiene desde muchos años con Paolo Guerrero. En dicha nota, contó cómo reaccionó tras enterarse del dopaje positivo que se le atribuyo al futbolista.

En cierta parte, Magaly Medina se alegró de la noticia. Además, dio por entendido que fue un acto de justicia, porque lo relacionó con un caso antiguo que tuvo con la actual pareja de Alondra García Miró.

“Cuando le sucede lo del dopaje y le da positivo... Yo no guardo rencores, no soy una persona que odia a nadie, pero me salió un ¡Salud!, fue espontáneo, tampoco voy a ponerme triste",

“Sí, me alegré y dije: ‘ahora vas a ver lo que se siente que te hagan sentir culpable cuando realmente no lo eres’”, agregó la conductora de programas de farándula.