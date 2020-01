Magaly Medina tras posible demanda de Jossmery: “Aguanta las críticas, si estás ganando plata”

El enfrentamiento de Magaly Medina y Jossmery Toledo continúa. La suboficial tendría entre sus planes demandar a la conductora de televisión por llamarla ‘bataclana’.

Desde que la policía, conocida por hacer un video viral en Tik Tok, habría mentido a la reportera del programa “Magaly TV, la firme” al mencionar que cobraba hasta mil soles una publicación en Instagram, la popular ‘Urraca’ reveló los secretos de Jossmery Toledo y lanzó duros calificativos contra ella.

"Ella debería estar agradecida por hacerla conocida, le van a llover contratos, que siga animando eventos y que no me haga perder el tiempo. Yo no vivo del modelaje ni de mostrar mi cuerpo y mucho menos uso un uniforme policial", señaló la conductora de televisión.

Magaly Medina a Jossmery Toledo: “Desubicada mal”

Sin embargo, para la periodista, entrar al mundo de la farándula peruana es aceptar las críticas de sus detractores. "Si eres hombre o mujer y estás frente a una cámara de televisión y estás figureteando para conseguir que tu público te vea, aguanta las críticas y más si estás ganando plata. Siempre digo que la carne viene con hueso", expresó a Trome.

Por otro lado, envió sus buenos deseos a la pareja Tilsa Lozano y Jackson Mora. “Siempre celebraré el amor hasta de mis enemigos. Me gusta ver a la gente enamorada”, declaró entre risas.

Jossmery Toledo envió carta notarial a Magaly Medina

“Si ella tiene alma de ‘bataclana’, pues entonces que se dedique a lo uno o a lo otro. Que deje la carrera policial o para ella seguro es parte de su marketing personal el lucir el uniforme de la Policía, pero el uniforme de la Policía no está para meterlo en este tipo de uso y abuso de las redes sociales”, expresó la conductora de “Magaly TV, la firme”

El abogado de Jossmery Toledo reveló que envió una carta notarial a Magaly Medina para exigirle que se rectifique.