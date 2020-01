La Academia: Francely decide abandonar la competencia debido a la salud de su madre

Francely ha decidido dejar ‘La Academia’. La participante del conocido reality de canto decidió abandonar el programa de TV Azteca debido a situaciones familiares.

'La Academia' le deseó lo mejor a Francely tras su salida del programa. (Foto: @lacademiaazteca)

En el concierto del domingo pasado la joven proveniente de Yucatán, México, confirmó su salida de la competencia tras enterarse de que su mamá tiene un tumor cerebral, por lo que decidió cuidar de ella.

Francely estuvo junto a su madre tras el diagnóstico médico, sin embargo, pasó por momentos de dudas al preguntarse si debía o no continuar en el programa.

Durante la semana, la participante ya había hablado con el director de la escuela, Héctor Martínez, sobre la posibilidad de abandonar el concurso. Sin embargo, él le sugirió que se tomara tiempo hasta el domingo para decidir finalmente si quedarse o no.

Es por eso que el domingo pasado, tras interpretar la canción ‘Acaríciame’, fue cuestionada sobre su decisión final.

“Ahora sí Francely, llega el momento de que decidas si te vas a Mérida para apoyar a tu mamá, lo entendemos, o te quedas a seguir luchando para llegar a la final. Dinos y tu decisión no tendrá vuelta de hoja”, dijo el presentador del programa, Adal Ramones.

“Buenas noches. Me encanta poder estar cumpliendo mi sueño de esta manera. No podría pedir otra forma de cumplir este sueño mejor que esta. Con unos maravillosos compañeros, y formamos una maravillosa familia. Y todo es perfecto aquí pero, si pongo las cosas en una balanza, mi mamá me pesa más, así del otro lado esté mi sueño. Y pues, yo con todo mi corazón quiero regresar con mi mamá” reveló la participante.

Adal Ramones aprovechó el momento para brindar unas palabras a la joven participante de ‘La Academia’, quien para ese entonces se encontraba llorando.

“Tú tienes una gran estrella. Has tomado una decisión contundente. Se hicieron castings en toda la República y en otros países. Tú fuiste una de las elegidas. Y hoy tomas un camino que muchos dirán por qué se va, y otros aplaudirán Tu decisión. Lo importante es que tu mamá se recupere”, expresó.

Los seguidores del programa llenaron las redes sociales de ‘La Academia’ de comentarios en contra de la salida de Francely, quien era una de las favoritas para ganar el concurso. Al quedar fuera, la participante María Fernanda pudo regresar, tras quedar un cupo vacío.

El Twitter oficial del reality de canto publicó un video de la joven participante en el que se despide de sus seguidores. “A pocas semanas de la gran final, Francely decide renunciar a La Academia, ¡su prioridad es su familia! Mira todo lo que nos dijo antes de irse.” se lee en el tweet.