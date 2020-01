La muerte de Kobe Bryant, fallecido el último domingo 26 de enero junto a su hija Gianna Bryant al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, conmocionó el mundo del deporte y el entretenimiento en Estados Unidos, donde muchos atletas, actrices y cantantes no han dejado de enviar sus más cálidos mensajes a Vanessa Laine, esposa de Bryant.

Bryant y Laine tenían un matrimonio de más de 20 años y tres hijas en común. En la siguiente nota te contamos cómo surgió esta historia de amor, que se mantuvo fuerte a pesar del paso de los años.

En 1999 y cuando apenas tenía 21 años, Kobe Bryant, ya una figura en Los Angeles Lakers, preparaba su primer álbum musical cuando conoció a Vanessa Laine, una bailarina mexicana-americana, que participaba de la grabación de un videoclip.

El flechazo entre el jugador de básquet y la bailarina fue inmediato pues seis meses después se comprometieron. En ese momento, Laine se encontraba en su último año en un instituto de California.

Tras terminar sus estudios, en 2001, Kobe Bryant y Vanessa Laine se casaron. Sin embargo, el hecho fue marcado por la oposición de los padres de ‘Mamba’ a la boda; quienes no asistieron, al igual las hermanas y el agente del jugador.

Vanessa Laine y Kobe Bryant

Algunas de las razones que trascendieron en los medios por las que los padres de Bryant no estaban de acuerdo con la boda señalan que el jugador era muy joven y que su prometida era una mujer hispana y no afroamericana. Después de casarse, el jugador no mantuvo más contacto con su familia.

Kobe Bryant y Vanesa Laine

Apenas dos años después, nació Natalia Diamond Bryant, primera hija de la pareja. Posteriormente, el jugador se amistó con sus padres y en 2005 le dio la bienvenida a Gianna María-Onore, su segunda niña, quien heredó el talento deportivo de su padre y jugaba en uno de los equipos de la academia de básquet de Bryant.

La relación tambaleó cuando en 2011, Vanessa Laine presentó el divorcio por ''diferencias irreconciliables''. Tras dos años de proceso, en 2013 la pareja anunció que cancelarían la demanda y continuarían juntos.

Kobe Bryant, Vanessa Laine y sus hijas

Ya reconciliados, en 2016, nació la tercera hija de de Bryant y Laine, a quien bautizaron como Bianka Bella y a mediados de 2019 llegó Capri, la cuarta y última niña de la pareja. Tras la muerte de Bryant en un aparatoso accidente de aéreo, Laine no ha emitido ningún pronunciamiento oficial y su cuenta en Instagram permanece privada.

Sin embargo, diversas estrellas y personalidades como Jennifer López, Kris Jenner, Kim Kardashian, Chrissy Teigen y hasta Barack Obama, han enviado sus condolencias a la esposa del fallecido jugador de básquet través de redes sociales, enviándole fuerza en este duro momento.