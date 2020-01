Selena Gomez está devastada por la muerte de Kobe Bryant

Selena Gomez se sumó a los famosos que se han pronunciado sobre la muerte de Kobe Bryant, quien perdió la vida el domingo 26 de enero en un fatal accidente en helicóptero, donde también viajaba su hija de 13 años.

La noticia del deceso ensombreció un poco la premiación de los Grammy 2020. Sin embargo, la Academia, conductores, presentadores y artistas no dudaron en rendir homenaje a quien por muchos años defendió a Los Angeles Lakers.

Pero no solo en la gala se pudo sentir el dolor que producía el fallecimiento de Kobe Bryant, muchos famosos usaron sus redes sociales como Instagram para enviar mensajes de aliento a los familiares del exbasquetbolista.

Selena Gomez no fue ajena a esto y a través de sus historias compartió una tierna foto de Kobe cargando a un bebé. La imagen iba acompañada de un mensaje, donde la intérprete de 27 años señaló sentirse devastada por la noticia.

“Estoy tan devastada por escuchar las noticias sobre Kobe Bryant. Lo que más recuerdo de él es lo amable y gentil que fue con mi familia. Incluso sostuvo a mi ahijado diciendo que le explicaría cómo disparar saltos. Orando por su familia, las familias de los pasajeros y piloto que perdieron la vida. Dile a alguien que los amas hoy”, publicó Selena Gomez.

Instagram: Demi Lovato también se despide de Kobe Bryant

Demi Lovato también usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo texto dirigido a Kobe Bryant. El post estuvo acompañado de una foto donde aparecía la cantante, el exbasquetbolista y la pequeña Gigi, quien también falleció en el accidente.

“Esto me entristece tanto. Kobe siempre fuiste tan dulce conmigo. Te conocía hace más de diez años... no muy bien pero siempre me hacías bromas sobre venir y hacer ese juego del caballo. Serás tan extrañado por tantos. Ahora eres una leyenda con alas. RIP Kobe", escribió

"Actualización: Acabo de saber que si hija Gigi también estaba con él en el accidente y eso me rompe el corazón. Toda esta familia ha sido siempre tan dulce y ahora están en mis oraciones. RIP Gigi, niña bonita”, agregó.