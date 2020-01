Katty García y su expareja Karim Vidal siguen con sus ataques por medio de sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram Vidal advirtió que no está dispuesta a aceptar ninguna “tregua” porque confía en que cuenta con el respaldo de la justicia.

“Escuché decir alguna vez que el tiempo lo cura todo, que si eres el dueño de la verdad pues siempre triunfarás… lo que nunca escuché es ¿Cómo haces para soportar la maldad de los seres humanos? ¿Cómo te pones un escudo para poder soportar los daños de los mentirosos, de los malvados? Estoy de pie porque estoy defendiendo lo que es justo, el amor de mis hijos me ha transformado en el ser humano que soy ahora, no voy a dar ninguna tregua a nada, la justicia aquí o allá es lenta pero sé que llegará. Mientras pasan los días de tristeza por no poder ver o besar, o abrazar a mi bebé, yo seguiré aquí luchando contra esta desolación que me ha dejado el pasado”, escribió Karim Vidal en su Instagram.

Publicación de Karim vidal Foto: Instagram

Además, se cuestionó acerca de cómo hace Katty García para vivir tranquila luego de todas las mentiras que ha dicho para lograr salir victoriosa del juicio.

“Después de decir mentiras alguien me puede decir ¿Cómo queda la conciencia? ¿Se puede dormir? ¿se puede sonreir? ¿se puede disfrutar? Mi madre siempre me decía uno no puede escapar de su conciencia porque ella te hablará hasta cuando le pidas que no lo haga”, agregó Karim vidal.

Publicación de Karim vidal Foto: Instagram

Ambas esperan el fallo judicial sobre la tenencia del hijo que tienen en común, es por ello que ambas tienen enfrentamientos constantemente.