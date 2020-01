Justin Bieber conmueve con emotiva despedida a Kobe Bryant: “Siempre me alentaste Mamba, te amo tío”

La noticia de la muerte del legendario exbasquetbolista Kobe Bryant continúa causando gran conmoción entre la prensa y el público, los famosos no fueron la excepción y también demostraron su tristeza por la tragedia. Uno de ellos fue Justin Bieber, quien admiraba a la estrella de Los Ángeles Lakers y quiso homenajearlo a través de una publicación en su perfil de Instagram.

Justin Bieber copartió en su red social, una antigua fotografía suya al lado de Kobe Bryant, quien luce gafas oscuras, un gorro y una chaqueta negra, bastante sonriente somo solía ser. El exbasquetbolista abrazaba a un adolescente Justin, que se iniciaba en su exitosa carrera musical.

“No puede ser. Siempre me alentaste Mamba. Me diste algunos de los mejores consejos que hoy me hacen sonreír. Te amo tío”, fue el emotivo mensaje que el intérprete de "Yummy" escribió para acompañar la imagen.

Justin Bieber despide a Kobe Bryant en Instagram

El post de Justin Bieber logró calar en los corazones de los cibernautas, pues a pocas horas de ser publicado, ya logró acumular más de 5 millones de corazones y va en aumento. Además, los seguidores del ex de Selena Gomez dejaron miles de comentarios.

“Me duele mucho el corazón por su familia. De decir te amo a adiós. La vida simplemente no es justa. Un icono. Un modelo a seguir. Un padre. Una leyenda. Mi corazón también está con todas las otras familias que estuvieron involucradas en el accidente aéreo”, “Difícil de aceptar”, “Estoy roto hermano”, “¡Oraciones! Muy triste, especialmente para aquellos afectados personalmente”, fueron algunos mensajes en Instagram.