La organizadora del Miss Perú Jessica Newton rompió su silencio después de que una mujeren Junín la denunciara por estafa en el Miss Teen Perú, asegurando que su hija fue seleccionada para participar en el Miss Teen 2019 en México, pero que sin motivo alguno fue sacada del certamen.

La ex reina de belleza aseguró que no existieron irregularidades en dicho concurso y que ella seleccionó a las candidatas que consideraba más preparadas para competir a nivel internacional.

Jessica Newton Foto: archivo

En su descargo, la ex Miss Perú dejó claro que ella no toma sus decisiones en base a las influencias de otras personas.

“Yo dije que lo mejor era enviar a chicas que estén mejor preparadas a los principales certámenes de ‘teens’ a nivel internacional y luego hacer un concurso abierto este año. A la hora que elijo a las ‘teens’ no las elijo porque su papá es fiscal o abogado, es más, no me interesa la ocupación que tienen los padres”, aseveró Jessica Newton, en declaraciones al diario Trome.

Según comentó la organizadora del Miss Perú, la mujer decidió entablar la denuncia luego de que ella le explicara que su hija no era la mejor para representar a nuestro país en el Miss Teen Perú. “Al ver que su hija no había sido seleccionada, la señora se molesta y con todo el respeto que me merece le digo que su hija no estaba preparada para representar al Perú”, señaló.

Finalmente, la ex Miss Perú aseguró que no se hizo entrega de una corona por el valor de dos mil dólares a la madre de la menor, tal como se indicó en la denuncia.

“Le he preguntado a la directora del evento en Junín si le ha vendido alguna corona porque no entiendo cuál es su molestia, y le puedo decir a todos que la corona no se vende, ni por presión, ni por dinero, ni por nada. La chica que la usa es porque la ha ganado con sus cualidades”, sentenció Jessica Newton.

