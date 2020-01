Grammy 2020: polémica, artistas nuevos y el regreso de Demi Lovato

La máxima ceremonia de la música tuvo como protagonistas a las artistas jóvenes, que en el último año han marcado la pauta en la industria. Inició con la presentación de ‘Truth hurts’ (canción número 1 del top 100 de Billboard) de la rapera Lizzo, que llegaba con ocho nominaciones. La ganadora de 15 Grammys, Alicia Keys, volvió a ser la presentadora y, al igual que Lizzo, dio un tributo a la leyenda del baloncesto Kobe Bryant y ganador del Óscar, que falleció ayer. “Para ser honesta con ustedes, todos nos sentimos muy tristes... Todo el mundo perdió un héroe. Estamos aquí, con el corazón roto, en la casa de Kobe Bryant”. Luego interpretó a capela ‘It’s So Hard to Say Goodbye To Yesterday’ con Boyz II Men.

Pero la Academia de la Grabación llegaba a su edición 62 denunciada por su expresidenta y acusada de resistirse a los cambios. Así que Keys, tocando el piano, sostuvo: “Rechazamos los viejos sistemas. Hay que ver la igualdad y la inclusión”. La organización entregó el primer premio para Lizzo como Mejor Performance Pop. Su principal ‘competidora’ en esta categoría fue Billie Eilish de 18 años, que se convirtió en la artista más joven de la historia nominada en las cuatro categorías principales (Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista), es además un fenómeno en las redes sociales, con canciones -como ‘Bad Guy’- de más de 700 millones de reproducciones en menos de un año.

En la previa, Rosalía logró el primer Grammys Americano para una cantante española con el álbum ‘El mal querer’, elegido como el mejor disco latino alternativo/urbano. Al cierre de esta edición, Demi Lovato regresó a los escenarios con ‘Anyone’, la canción que compuso antes de casi perder la vida por una sobredosis. “Lo grabé en un estado mental en el que yo sentía que estaba bien, pero obviamente no lo estaba. Incluso la he escuchado de nuevo y he pensado: “Dios, ojalá pudiese volver atrás en el tiempo y ayudar a esa versión de mí misma”, declaró en una reciente entrevista.

La polémica: los Grammy sin presidenta

Hace dos semanas la Academia de la Grabación dio “licencia” a la presidenta Deborah Dugan. La ejecutiva lideró la organización con la promesa de dar mayor diversidad y, tras ser despedida, demandó a la Academia. Según señala, los miembros de la organización han boicoteado sus proyectos de reforma. Ayer, el presidente de la junta, Harvey Mason, publicó un comunicado en el que anunciaban el compromiso con la “diversidad e inclusión; el establecimiento de una beca financiada y la creación de un fondo distribuido anualmente a diferentes organizaciones de mujeres en la música”. La respuesta de Dugan, a través de sus abogados, fue contundente. “La declaración pública en la víspera de los Grammy es todo humo y espejos, dado que cada una de sus llamadas ‘iniciativas nuevas’ ya habían sido acordadas bajo la dirección de la Sra. Dugan. Este es el mismo presidente que hizo todo lo que estaba en su poder para difamarla y menospreciarla. El anterior CEO masculino ni siquiera fue suspendido cuando supuestamente violó a una mujer”, dice la carta y finaliza pidiendo que reincorporen a Dugan.