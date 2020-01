Kobe Bryant recibe emotivo homenaje en los Grammy 2020

Alicia Keys, presentadora de la más reciente edición de los premios Grammy 2020, se dio un tiempo para recordar a la desaparecida estrella de la NBA, Kobe Bryant, quien falleció el 26 de enero tras un trágico accidente aéreo.

La cantante de 39 años fue la encargada de liderar el homenaje al recordado deportista e interpretó parte de la canción “It’s so hard to say goodbye to yesterday”, de Jason Mraz, todo esto ante la atenta y melancólica mirada de los asistentes.

“Aquí estamos juntos en la noche mas importante de la música celebrando a los artistas que destacaron. Pero para ser honesta, todos nos sentimos muy tristes porque más temprano perdimos a un héroe. Estamos aquí con el corazón roto”, dijo la intérprete y conductora al inicio de la ceremonia.

Homenaje a Kobe Bryant en los Grammy 2020

“En este momento Kobe, su hija Gianna y todos los que perdieron la vida el día de hoy están en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestras oraciones... Me gustaría pedirles que tomemos un momento para abrazarlos y compartamos nuestra fuerza y apoyo con su familia”, expresó Alicia Keys segundos antes de dedicarle una canción al fallecido deportista.