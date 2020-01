Camila Cabello se presentó en el escenario de los premios Grammy 2020 este domingo 26 de enero y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia junto a su padre.

La cantante interpretó su éxito “First man” y terminó haciendo llorar a su padre Alejandro Cabello, quien no pudo contener la emoción al ver a su hija cantando frente a él.

Camila Cabello apareció en los Grammy 2020 luciendo un elegante vestido rosado con perlas y brillantinas y empezó a entonar la canción que lanzó en octubre del año pasado, mientras atrás de ella una pantalla mostraba videos de cuando era pequeña y disfrutaba gratos momentos junto a su padre.

Camila Cabello en los Grammy 2020

Luego de unos momentos, la artista descendió del escenario hasta el lugar donde se encontraba su progenitor y se paró frente a él para cantar su tema frente a él.

Camila Cabello y su padre en los Grammy 2020

“Ive never seen you cry before” (Nunca te había visto llorar antes), dijo Camila Cabello en un fragmento de su canción, frente a su padre, mientras este derramaba lágrimas de alegría.

Al final de la presentación en los Grammy 2020, la cantante extendió sus brazos y abrazó fuertemente a su padre, tras lo cual los presentes empezaron a aplaudir por el emotivo momento que acababan de presenciar.

Letra de “First man” de Camila Cabello

Yes I'm gonna stay with him tonight

I’ll see you in the mornin’

No of course, he won’t drink and drive

Can you say bye to mom for me?

Oh you’ll like him, he’s really kind

And he’s funny like you sometimes

And I found someone I really like

Maybe for the first time

No I don't need a jacket

It’s not that cold tonight

And you worry, I get it

But he’s waiting outside

I swear on my heart

That he’s a good man

I know you’ll stay up late

Just waiting for me

You held me so tight

Now someone else can

But you were the first man that really loved me

Now you're driving to the airport

Not just me you pick up anymore

I’ve got eight days off coming up And I can only come home for four

Yeah I just met his family They're just like you and mom

He makes me really happy I think he might be the one, oh