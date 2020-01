La alfombra roja consiste uno de los momentos preferidos de los usuarios de las redes sociales. Y los premios Grammy 2020 del pasado 26 de enero no fueron la excepción. En esta ocasión, resaltaron artistas como Ariana Grande y Dua Lipa, quienes agregaron tendencias de los 90’s a sus outfits. A continuación, te ofrecemos una lista de los mejores looks inspirados en esta época.

Ariana Grande y su coleta alta

La popular cantante Ariana Grande siempre resalta en su paso por la alfombra roja y, en esta ocasión, no fue la excepción. La intérprete de ‘Thank u, next’ llevó su largo cabello sujeto en una cola que recordó al estilo de Madonna y Gwen Stefani durante esos años. Y, para completar el toque noventero, la cantante dejó suelto un mechón de cabello que caía hasta su mejilla.

Ariana Grande y su coleta alta. (Foto: Glamour)

El color de labios de Lana del Rey

Los tonos cafés han trascendido los 90’s. Así lo evidenció la cantante Lana del Rey, quien utilizó una de estas tonalidades para darle el toque final a su maquillaje. Además, manteniendo esta tendencia, la artista de 34 años eligió complementar su outfit con un peinado sencillo en el que destacaba el uso de la raya al medio.

El look clásico de Lana del Rey. (Foto: Glamour)

Los brillos de Gwen Stefani

Gwen Stefani nos hizo regresar a los años en los que aún formaba parte de ‘No Doubt’. Y es que los brillos labiales, tal y como usó el pasado 26 de enero, constituyeron una de las tendencias más populares de los 90’s. En esta ocasión, la artista llevaba una tonalidad rosada que contrastaba perfectamente con su outfit.

Gwen Stefani nos recordó su paso por 'No Doubt'. (Foto: Glamour)

El peinado de Dua Lipa

Por lo general, los moños ofrecen un estilo desenfadado y casual. Sin embargo, la intérprete de ‘New Rules’ optó por partir de una raya al medio y mechones rubios para enmarcar su rostro. De esta manera, Dua Lipa finalizó su look con unas sombras azules que recuerdan aquellos años.

Dua Lipa utilizó mechones rubios. (Foto: Glamour)

Ella Mai y su delineado

Esta es una de las tendencias que más ha cambiado. Actualmente suele usarse fuera del parpado y con un acabado oscuro. Mientras que, en los 90’s, el delineado por dentro era lo que estaba de moda. La cantante británica Ella Mai fue una de las presentes en la ceremonia que se atrevió a llevar este delineado y demostró que sigue luciendo igual de bien que hace unos años.