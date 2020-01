Luego de las Elecciones congresales y de darse a conocer los Partidos políticos que tendrán un espacio en el nuevo parlamento, Miguel Bayona (candidato por Vamos Perú) se pronunció desde su cuenta de Instagram tras no poder conseguir una curul.

El partido de la pareja de Janet Barboza solo consiguió un 2.3% de votos válidos. Por tal motivo, compartió un video desde la red social agradeciendo a todas las personas que votaron por él. La ‘Rulitos’ también lo posteó en sus ‘stories’.

“Estimados amigos, les quiero agradecer muchísimo por el cariño que me han mostrado, sus innumerables muestras de afecto, incluso el voto que me han dado en estas elecciones”, inició así su discurso.

”Aparentemente el partido no pasa la valla, pero sin embargo yo voy a seguir trabajando por mi país porque he encontrado mi vocación. Yo estaré en las redes sociales siempre para responderles y para salir de cualquier inquietud que ustedes tengan", se lamentó la pareja de Janet Barboza porque su partido político no logró los votos suficientes.

“Les quiero agradecer muchísimo una vez más y recuerden que siempre estaremos trabajando por nuestro país y nuestra gente”, añadió Miguel Bayona.

Cabe recordar que Janet Barboza apoyó en todo momento durante la campaña de su pareja. La conductora de “Válgame” respaldó al candidatos congresal desde el inicio de su postulación.