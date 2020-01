El exintegrante de “El Wasap de JB” Carlos Álvarez se presentó a cumplir con su deber cívico en las elecciones congresales 2020 y brindó una sentida reflexión acerca de los problemas sociales que aquejan a los peruanos.

El conocido comediante fue abordado por un grupo de periodistas en las afueras de la institución educativa donde le tocó efectuar su voto, y compartió las expectativas que tiene sobre los nuevos parlamentarios que resultarán electos.

El exintegrante de “El especial del Humor” aseguró que espera que los ciudadanos hayan emitido un voto responsable en estas elecciones congresales 2020 , pues señaló que ya no habría forma de arrepentirnos en un futuro.

“Que votemos por los mejores. Que nos volvamos a equivocar, sino nos vamos a volver a quejar. Creo que por el tiempo que queda el presidente ya no puede estar disolviendo el Congreso. Que quede el Congreso como está. Elegir bien y elegir por el Perú”, afirmó Carlos Álvarez.

Carlos Álvarez insta a la ciudadanía a vencer el feminicidio y respetar más a las mujeres. Foto: Marco Cotrina

Además, detalló los problemas sociales que dañan el bienestar de los peruanos:

“Hay temas importantes, lo importante son las reformas políticas, pero lo urgente es vencer la inseguridad ciudadana, la violencia en las calles, la salud pública, la educación, más trabajo para todos y sobre todo el tema feminicidio. Tenemos que vencer el feminicidio y respetar más a nuestras mujeres”, expresó.

Carlos Álvarez insta a la ciudadanía a vencer el feminicidio y respetar más a las mujeres.

Cabe resaltar, que Carlos Álvarez ya antes se había pronunciado sobre este terrible problema social:

“Ahora lamentablemente está muy crudo este tema del feminicidio o las violación de las mujeres hasta en las criaturas. Eso a mí en la particular me causa gran repulsión. Ahora nosotros debemos comenzar no solo a través del humor y también en los medidos de comunicación comenzar a tomar medidas (para que acaben) en la pena de muerte o por último la cadena perpetua”, dijo hace algunos días en una entrevista a un diario local.