La participación de la cantante Demi Lovato en la 62 edición de los premios Grammy 2020, significó su regreso a los escenarios luego de los duros momentos que atravesó en 2018, tras ser internada en el hospital por una sobredosis que casi acaba con su vida.

Demi Lovato aprovechó su cuenta de Instagram para agradecer a todos sus fieles seguidores por acompañarla y celebrar su regreso. “Qué noche tan increíble. Mi primera vez en el escenario en casi 2 años. Muy emotivo para mí. Gracias a todos por el amor, el apoyo y por compartir este momento conmigo. Los amo a todos”, escribió la intérprete de “Sorry not sorry”.

Los fans de Demi Lovato no tardaron en pronunciarse ante el post de la artista y no dudaron en reaccionar y comentar en la red social. “Tu actuación me ha emocionado tanto. ¡Estoy tan orgulloso de ti!”, “¡Eres increíble!”, "¡Sin palabras, como nunca más!, “Estaba llorando, eres increíble”, “Gracias por ser siempre sincera y vulnerable. Te quiero mucho”, “Mi inspiración, mi amiga, mi ohana por siempre y para siempre”, fueron algunos de los tiernos mensajes para la ex ‘chica Disney’.

Demi Lovato, Grammy 2020

Como se recuerda, Demi Lovato brindó una inolvidable actuación el pasado 26 de enero en el escenario de los premios Grammy 2020, donde interpretó su canción “Anyone”, tema que compuso antes de ser hospitalizada tras sufrir una sobredosis hace dos años.

Demi Lovato

“Nadie está escuchando”, dice parte de la letra de “Anyone”, que ha sido interpretado como un grito de ayuda de la cantante, quien aseguró en una entrevista que ahora se da cuenta de sus letras y admite que su salud estaba mermando.