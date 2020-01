Danna Paola conmueve las redes con saludo de cumpleaños a Ester Expósito

Las actrices Danna Paola y Ester Expósito confirman que son una las amistades más sólidas que se originaron en las grabaciones de la serie española ‘Élite’.

La distancia y el poco tiempo libre no han sido factores para alejar a las celebridades, y en este día especial para la ‘marquesita’, la intérprete de ‘Mala Fama’ no tuvo mejor idea que saludarla a través de redes sociales.

Danna Paola utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en honor al cumpleaños de su amiga Ester Expósito, quien cumple tan solo 20 años este 26 de enero del 2020 y ,al igual que la también cantante, se encuentra en el mejor momento de su corta carrera.

Danna Paola y Ester Expósito son grandes amigas desde que coincidieron en Élite. (Fuente: Instagram)

A través de las historias de Instagram, Danna Paola envió sus saludos y mejores deseos a Ester con una fotografía de ambas en traje de baño rojo y con una dedicatoria muy particular. “Feliz cumpleaños my baby Bombshe!!! I Loveeee Youuu and miss you muchooo”, escribió quien hace de ‘Lucrecia’ en la serie 'Élite’.

La actriz de 20 años respondió a su amiga con el reposteo de la historia y colocando un corazón en la imagen. Expósito ha subido momentos de la celebración por su onomástico en su cuenta de Instagram. Muchos de sus amigos le dedicaron mensajes al estilo de Danna Paola, pero fue Alex Speitzer, actor mexicano, quién encendió la polémica debido a los rumores que lo acercan a tener a un romance con Ester Expósito.