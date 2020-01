Carlos Galdós: “No he renunciado al amor”

Carlos Galdós arranca el año con una nueva historia de humor. Esta vez el showman, acompañado de la terapeuta Rosa María Cifuentes presentará el unipersonal Galdós en terapia, en el que pondrá en escena cómo un hombre, pasado de los 40 años y con un divorcio a cuestas, debe comportarse para buscar el amor.

“Como todos mis unipersonales, este show también está basado en mis vivencias, en lo que siento y lo que quiero comunicar. Y lo que quiero compartir en esta ocasión es cómo un hombre debe llegar al amor. Tras varias sesiones de terapia y luego de revisar estadísticas con Rosa María me he dado cuenta de las torpezas que comete un hombre divorciado al querer encontrar un nuevo amor. Entonces me burlo un poco de lo torpes que somos al tratar de vincularnos nuevamente”, expresa Galdós para luego mencionar que aunque no se ha vuelto a enamorar tras dos divorcios, no le cierra las puertas al amor.

“No estoy buscando una nueva relación pero tampoco he renunciado al amor. Tengo claro que el amor en mi vida no ha fracasado. Yo no tengo una renuncia al amor ni un anticuerpo con el amor. Las dos personas con las que decidí tener hijos son dos experiencias únicas, irrepetibles e importantes en mi vida por todo lo que me han dado. Si tuviera que volver a nacer, las volvería a elegir de todas maneras”, anotó

Galdós se presentará el 14 y 15 de febrero en el Centro de convenciones Bianca Arena de Barranco y el 22 llevará Galdós va a terapia al Teatro Plaza Norte. Las entradas ya se encuentran en Teleticket.