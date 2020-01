Camila Cabello y Shawn Mendes asistieron a una fiesta posterior a la gala de los premios Grammy 2020 el pasado domingo 26 de enero, ‘after party’ donde fueron captados cantando y tambaleándose junto a Lewis Capaldi.

La pareja fue vista interpretando el tema “Steal My Girl” de los One Direction, mientras se besaban y cantaban a todo pulmón sobre una mesa del local. La noche en que se celebraron los premios más importantes de la música, Camila Cabello y Shawn Mendes salieron a festejar en una movilidad, donde también fueron grabados dándose apasionados besos.

PUEDES VER: Camila Cabello hace llorar a su padre con emotiva presentación en los Grammy 2020

La cubano.estadounidense vestía un vestido corto brillante y sin tirantes, mientras que su pareja lucía una camisa rosada con botones y corbata negra. Los intérpretes de “Señorita” fueron nominados a Mejor actuación de dúo pop en la 62ª ceremonia de los premios Grammy, sin embargo, el ansiado sonógrafo fue para “Old Town Road” de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus .

Camila Cabello y Shawn Mendes son captados en comprometedora situación

Cabe señalar, que días antes de la gala que premia lo mejor de la música, Camila Cabello hizo una peculiar promesa en que la involucró a su novio. “Si Shawn y yo ganamos el Grammy, caminaremos en el escenario en ropa interior como lo hicieron Twenty One Pilots. Esa es una promesa", señaló la intérprete de “Havana”, en entrevista con Radio.com.

Pese a quedarse sin estatuilla, Camila Cabello ha señalado que lo más importante para ella, es haber vivido la experiencia junto a su novio, a quien llama “su persona favorita”. “Se siente realmente especial poder compartir ese tipo de experiencia con alguien que es ante todo mi amigo que conozco desde hace tanto tiempo…Creo que fue la primera persona con la que escribí una canción, que fue cuando hicimos nuestra colaboración "I know what you did last summer ".