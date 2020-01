La cantante Billie Eilish se a convertido en uno de los más grandes fenómenos musicales de los últimos años, así quedó demostrado el pasado domingo 26 de enero en la celebración de los premios Grammy 2020, donde la cantautora de 18 años se alzó con 4 galardones. Su gran personalidad y talento también le han valido una legión de seguidores, quienes están pendientes de todos los pormenores acerca de la vida de su artista preferida.

Las categorías conquistadas por Billie Eilish fueron: mejor artista nuevo, grabación del año, canción del año y álbum del año, esta última gracias al apoyo de su hermano Finneas, con quien compuso el álbumWhen We All Fall Asleep, “Where Do We Go?”, desde su hogar en Los Ángeles.

“No escribimos un discurso porque no hicimos este disco para ganar un Grammy. No pensamos que ganaría nada nunca... Escribimos un disco sobre la depresión y los pensamientos suicidas y el cambio climático y sobre ser el chico malo, sea lo que sea que eso signifique”, señaló Finneas al subir al escenario.

Por su parte, Billie Eilish resaltó que estos eran sus primeros premios Grammy. “Nunca pensé que esto pasaría”, dijo la intérprete al recibir el sonógrafo dorado. Pero la cantante es mucho más que premios y fama, conoce a continuación algunos detalles que quizás no conocías sobre ella.

1. Su mayor éxito fue un accidente

El tema “Ocean Eyes” fue escrito por su hermano Finneas, hermano mayor de Billie, quien a los 8 años estudiaba danza y su maestra le pidió que presente una canción para montar una coreografía. La canción fue compartida en la plataforma SoundCloud, donde tuvo una gran cantidad de visitas a pocas horas de ser publicada.

El éxito del tema fue mayor al llegar a los oídos de Danny Ruckasin, quien decidió apostar por los hermanos y se convirtió en su agente musical.

Billie Eilish

2. Padece síndrome de Tourette

Billie Eilish confesó a través de su cuenta personal de Instagram, que padece del síndrome de Tourette, que causa que una persona realice sonidos y gestos involuntarios, la cantante reveló esta infidencia debido a que muchos de sus seguidores detectaron algunos de sus tics.

Billie Eilish

3. Hizo toda la escuela desde su casa

Los padres de Billie Eilish apostaron por la educación desde casa para ella y para su hermano Finneas O’Connell, la propia cantante ha defendido esta postura de sus progenitores, pues le permitió enfocarse en algo que realmente le gusta. “Nunca fui a la escuela, así que ser popular nunca significó algo para mí. Yo no entiendo la presión de grupo”, dijo para la revista Ssense.

4. Sus canciones se basan en su vida y en la de su hermano

Billie Elish reveló que siempre compone sus letras junto a su hermano, quien también es su productor musical. Durante una entrevista revista neoyorquina Paper, también reveló que muchos de sus temas son inspirados en su vida personal y en la de Finneas, aunque también utiliza mucho la ficción. “Creo que lo principal que he escrito ha sido sobre un chico que me destrozó por completo. Era terrible y me trató terriblemente. He escrito muchas canciones sobre él”, señaló.

Billie Eilish

5. No le gusta sonreír

Raras son las ocasiones en las que Billie Eilish ha sido captada sonriendo y es que según ella misma ha manifestado, no le gusta sonreír debido a que cree que esa expresión la hacer ver débil.