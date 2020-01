¿Y La India? Andrés Hurtado y Tania Pantoja se besan en televisión

Andrés Hurtado besó en vivo a la cantante Tania Pantoja durante la transmisión del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Después de que la cantante derrochó todo su talento musical en el set, el conductor también recordado como ‘Chibolín’, le dio un beso en la mejilla. Sin embargo, el público no se conformó con esa muestra de afecto y pidió un beso en los labios.

Tras la insistencia de los asistentes, Andrés Hurtado le dio un beso a Pantoja quien con mucho gusto correspondió el gesto. Ante ello, la cantante exclamó “Sufre, India”.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el presentador de televisión da besos en vivo a sus invitadas. Hace unos meses, en noviembre del 2019, juntó sus labios con los de “La India”, con quien aseguró haber contraído matrimonio.

“Hoy cumplo 3 meses de casado al lado de mi esposa ¡Qué bello es el amor! Espero que mis amigos me visiten en Puerto Rico, mañana haremos una reunión con mi esposa @indiaproductions a las 6:45 PM en el viejo San Juan, los espero. Los que puedan, vengan; los que no, entenderé que no tienen para el pasaje”, fue el mensaje que escribió en su publicación de Instagram.

El día que Andrés Hurtado envió un mensaje a la humanidad

Hace unos días Andrés Hurtado causó polémica en las redes sociales porque a través de su cuenta de Instagram mandó un mensaje a sus seguidores y habló acerca de la existencia de los “hermanos superiores”.

“Mi respuesta a los humanos. en respuesta a los humanos que se burlan de mí: Cuando llegue el gran día y bajen de sus naves mis Hermanos Superiores, mal llamados extraterrestres, les veré las caras. solamente aquellos que creyeron en ellos y en mí serán salvados, acuérdense de lo que les digo”, sentenció el conductor.