Alejandra Baigorria tras “El valor de la verdad”: “La credibilidad de Guty Carrera es nula”

Luego de que Guty Carrera se sentara nuevamente en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y revelara detalles sobre el controvertido romance que tuvo con Alejandra Baigorria, la modelo y empresaria dio sus descargos en el programa “En boca de todos”.

En medio de un enlace vía microondas, la popular ‘Rubia de Gamarra’ indicó que está tomando medidas legales contra el ‘Potro’ por haberla mencionado en el programa de Latina, cuando aún hay un juicio de por medio.

“Mis abogados ya están tallando en todo esto. Mi intención no es hacerle daño a nadie, pero ya la justicia tendrá que encargarse”, manifestó.

Alejandra Baigorria y Guty Carrera

Alejandra Baigorria aseguró también que no le afectó en lo más mínimo lo que dijo Guty Carrera sobre ella en “El valor de la verdad”. Sin embargo, fue clara al indicar que no planea dar marcha atrás en el juicio que pretende entablar contra su expareja.

“No me interesa porque la credibilidad de quien viene es nula. A mi familia si le molestó, pero mis abogados ya tomaron cartas en el asunto. Yo me voy a mantener en mi posición y voy a hacer valer mis derechos”, aseveró la ‘Rubia de Gamarra’. “Me apena que pase esto, yo no quería, yo dejé las cosas como estaban y punto; pero bueno, el que busca encuentra”, añadió.

La empresaria continuó arremetiendo contra su expareja al asegurar que el modelo y también actor solo habla de ella para poder captar la atención de los medios. “No me sorprendió que 20 preguntas sean sobre mi porque cuando uno no tiene de qué más hablar...”, expresó.

A pesar de todo, Alejandra Baigorria aseguró que no le guarda rencor a Guty Carrera. “Yo le deseo el bien a todo el mundo, no odio a nadie, todo pasa por algo”, enfatizó.