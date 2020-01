Rodrigo González a fans por elecciones congresales: “La indecisión favorece a los partidos grandes”

Rodrigo González decidió dejar de lado la habitual difusión de información sobre el espectáculo local, el exconductor de “Válgame Dios” utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores y pedirles que, a propósito de las elecciones congresales 2020, hagan un voto de conciencia y elijan al candidato que mejor se acomode a sus necesidades.

Un video extenso publicado en sus historias de Instagram, Rodrigo González, teniendo de fondo la cocina de su hogar, decidió darles algunos consejos a sus fanáticos a propósito de los comicios electorales.

PUEDES VER Rodrigo González compara a Jossmery Toledo con Mónica Cabrejos por mostrar diploma

Millones de peruanos asisten a emitir su voto en las elecciones congresales 2020.

La alocución de Rodrigo González en Instagram comenzó de la siguiente manera: “Este día de elecciones me parece que a todos nos invade la misma incertidumbre y la indecisión. No tengo que decirte qué es lo que más se ajusta a tus necesidades y sea el candidato que elijas. No me tengo por qué meter”.

Tras esta breve introducción, Rodrigo González continúa en Instagram y advierte que la indecisión de las personas podría favorecer a ciertas agrupaciones políticas de cara a los comicios congresales del 2020:

Rodrigo González dejó de dar información de espectáculos para hablar de la coyuntura política del Perú.

“Pero, según datos que tengo, esta indecisión favorece a gente que ya ha estado ahí (en el Congreso) y se ha hecho todo esto (el cierre del Parlamento) para luchar por sacar. Entonces, hemos ganado mucho, hemos avanzado mucho... cuando uno está indeciso y no elige un candidato son los partidos más grandes los que se benefician”, y agrega: “Nos hemos dado cuenta del poder que tienen porque, finalmente, son ellos los que manejan el país, los que demoran, retrasan o ayudan”.

Seguidamente, Rodrigo González insta a sus seguidores a no cometer el mismo error que en elecciones pasadas y recordó que los peruanos ya han dado ejemplo de civismo castigando a los malos gobernantes.

“No cometamos el mismo error. Hemos demostrado que sí hay corrupción, pero que Perú ha sido capaz de meter a sus presidentes, a sus funcionarios presos cuando le han fallado al pueblo; así que, por lo menos, estamos de camino a la limpieza. Seamos responsables con eso”.

Finalmente, Rodrigo González aseguró que los ciudadanos tienen una misión importante en estas elecciones congresales de 2020 y que hay se tiene que estar vigilante del buen desempeño de las autoridades.

Rodrigo González se ha vuelto toda una celebridad en Instagram

“Vamos a poner en las manos de esos candidatos el futuro de nuestro país, así que decidamos y démosle su voto al que más se ajuste a lo que necesitemos y que ganen los que sepan gobernar... Con amor y cumplimiento de promesas para la gente que tanto necesita que los cuiden, que los protejan y no les fallen”, sentenció con Rodrigo González.