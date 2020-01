México: fallece primer actor de cine y teatro Roberto Sosa

View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Roberto Sosa. El actor es recordado por su gran trayectoria teatral, así como por su participación en la película “Canoa”, del director Felipe Cazals. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias. En especial a su hijo, el compañero intérprete, Roberto Sosa.