Robert Downey Jr. ha fracasado en su más reciente proyecto cinematográfico con Dolittle, la historia de un hombre capaz de hablar con los animales; sin embargo esto ha servido como un anuncio a todo el mundo sobre el radical cambio que ha tomado para su vida.

Y es que, el protagonista de Iron Man por más de 10 años anunció que se ha vuelto vegano. En entrevista con Variety, durante la promoción de Dolittle, Downey Jr. dijo que él y su esposa, productora ejecuta del film , ya no comen más carne.

“Ella es la productora creativa más grande en la historia del cine, y yo hago caras por dinero y pollo, aunque no, ahora ya no consumo pollo”, señaló al referirse a su esposa que ha recibido de muy buena forma la decisión agregando, “Ya no más pollo”.

Finalmente remató manifestando que “está adoptando una alimentación a base de plantas”.

Mark Ruffalo quien dio vida a Hulk es otro de los Veganos declarados públicamente. (Foto: Culto La Tercera).

Robert Downey Jr. no es el único Vengador vegano también se encuentran sus excompañeros de escena como Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Chadwick Boseman (Pantera Negra) y Danai Gurira (Okoye); todos ellos se han declarado públicamente veganos.

Chris Hemsworth es otro de los Vengadores que también decidieron ser veganos. (Foto: El Heraldo)

Robert Downey Jr. se une a junto a Joaquin Phoenix en la lista de celebridades que han adoptado el veganismo. Phoenix que interpretó al ‘Guasón’ y que fue galardonado con un Globo de Oro el pasado 7 de enero y en cuyo discurso exhortó a sus compañeros a ser más responsables con el ambiente.

La alimentación no es lo único que le preocupa a Robert Downey Jr. también es el creador del proyecto ambiental de robótica y nanotecnología, Footprint Coalition fundado en 2019 y que busca combatir la contaminación del planeta.